GP USA | qualifiche | la pole di Leclerc! Per Verstappen fatali i track limits

La griglia di partenza Griglia Gara I tempi

Leclerc, super pole ad Austin. Verstappen 6° Sky Sport

La griglia di partenza del GP USA a Austin di Formula 1 2023 Fanpage.it

PHILLIP ISLAND, 21 OTT - Lo spagnolo Jorge Martin partirà in pole position per il MotoGP australiano dopo aver fatto segnare un nuovo record sul giro nelle qualifiche di sabato, mentre il rivale del c ...(La Provincia di Cremona e Crema) Prima giornata in pista ad Austin per il GP degli Usa: oggi le libere e le qualifiche perché si corre col formato Sprint. Qui il racconto della giornata in tempo ...