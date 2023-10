(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladi Charlespartirà innel Gran Premio degli Stati Uniti, 18/a prova del mondiale di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Austin. Il pilota monegasco, che ...

Seconda fila della griglia per la Mercedes di Lewis Hamilton e l'altradi Carlos Sainz, mentre in terza partiranno George Russell con la Mercedes e Max Verstappen con la Red Bull . 21 ottobre ...

Gp Usa: la Ferrari di Leclerc in pole position - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Prima giornata in pista ad Austin per il GP degli Usa: oggi le libere e le qualifiche perché si corre col formato Sprint. Qui il racconto della giornata in tempo reale Queste le parole della vigilia ...