GP USA | F1 Qualifiche | Leclerc si prende la pole!

(Di sabato 21 ottobre 2023) Giornata perfetta per la Ferrari e per Charlesnel gran premio degli Stati Uniti. Il pilota monegasco infatti è riuscito a conquistare la pole position facendo registrare il tempo più veloce delle. Verstappen ha provato l’attacco nel finale ma si è visto cancellare il proprio tempo e così la rossa ha potuto festeggiare questo importante traguardo. Ora la lotta per il podio è destinata ad accendersi e anche per la sprint di domani ci si prepara per grandi emozioni. Seconda piazza per Lando Norris, mentre Hamilton ha chiuso al terzo posto davanti all’altro ferrarista Carlos Sainz. E’ uscito alle Q1 invece Fernando Alonso che per la prima volta nel 2023 ha mancato l’accesso alla Q3. L’ultima volta che si era verificata una situazione del genere era stato al gran premio di Spagna del 2022. Ecco dunque come si è disegnata la classifica ...