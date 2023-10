GP Australia | MotoGP | vince Zarco | poi Bagnaia-Di Giannantonio

(Di sabato 21 ottobre 2023) Una gara che resterà nella storia per diversi piloti e per altrettante motivazioni. Per colpa delle previsioni metereologiche avverse, infatti, la gara è stata anticipato a questo sabato con la Sprint Race che ha traslocato nella domenica di domani che chiuderà, di fatto, i giochi nella terra dei canguri. Cosa è successo nel GPdellaandato in scena nella prima mattinata italiana? Johanha vinto la corsa sulla sua Pramac Racing mettendo a referto la sua prima affermazione nella top class: il francese ha dominato praticamente tutta la gara, ma il degrado delle gomme ha fatto calare vertiginosamente le prestazioni della sua moto mettendo in pericolo la prima vittoria. Il centauro si è aggrappato, con le unghie e con i denti, al suo primatondo con qualche apprensione non prevista. Secondo ...

