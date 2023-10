Governo | Guerini Pd | ' risposte insufficienti per deboli | non si blindi la manovra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Il rapporto Eurostat che evidenzia che il 63% delle famiglie italiane, ben superiore alla media europea, afferma di faticare ad arrivare a fine mese richiede prioritaria attenzione. Lecontenute nella legge di bilancio presentata dalsono assolutamente". Lo dice Lorenzo, del Pd. "C'è bisogno invece di politiche per il sostegno alle fasce piùe, soprattutto, di politiche per la crescita del tutto scomparse dall'agenda del. Si torni indietro dall'infausto proposito di blindare la legge di bilancio affermato dale si apra un confronto serio e vero con il Parlamento. Il Partito Democratico è pronto a discuterne con le nostre proposte per le famiglie alle imprese. La maggioranza non ...