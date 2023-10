Gli olandesi sono stati i primi Seguiti da francesi e tedeschi Ora anche i Millennials italiani e quelli più giovani della Gen Z hanno deciso di far causa al nostro Stato

Leggi su iodonna

(Di sabato 21 ottobre 2023) La crisi climatica segnerà inevitabilmente il futuro, soprattutto delle generazioni piùproprio loro,e Gen Z (chi oggi ha dai 44 ai 14 anni, più o meno), a scendere in campo per denunciare l’impatto del cambiamento climatico e dei danni ambientali sull’economia e sull’umanità e chiedere giustizia climatica. Innumerevoli, in ogni angolo del mondo, le organizzazioni costituite da attivisti che, attraverso varie forme di protesta pacifica, rivendicano il diritto a vivere in un ambiente sano, sollecitando l’assunzione di responsabilità da parte di aziende e istituzioni checontribuito are la crisi ambientale. ...