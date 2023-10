Gli aiuti umanitari a Gaza dopo due settimane d' assedio

... cheUsa sono pienamente al fianco dello Stato ebraico, ma che questo sostegno politico e ... Fra queste, oltre a evitare di colpire il più possibile aree civili e di lasciare passareumanitari ...

Gli aiuti non passano, nonostante l'arrivo di Guterres sul valico egiziano: "Ho il cuore a pezzi" RaiNews

Aperto il valico di Rafah per gli aiuti umanitari. Israele ai cittadini: "Non andate nei Paesi arabi Medio Oriente" - La diretta Il Fatto Quotidiano

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via oggi il vertice per la pace del Cairo, convocato dal presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, per discutere della crisi in corso a Gaza scoppiata il 7 ottobre, dopo ...Riaperto il valico di Rafah. Sono in arrivo i primi aiuti umanitari a Gaza. Gli aiuti comprendono principalmente medicine per gli ospedali. Il valico di Rafah tra Egitto e Gaza è stato riaperto: sono ...