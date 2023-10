Giuseppe Zeno è l’affascinante “Liguori” di Blanca | con chi è sposato nella reltà? Anche sua moglie è famosissima

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 21 ottobre 2023)è uno degli attori più amati dal pubblico a casa. Attualmente è su Rai Unola fictionvita privata ècon una nota attrice. Le reti televisive tendono a programmare numerose fiction, genere molto gradito dal pubblico a casa. Oltre ad Imma Tataranni e Cuori, nel corso delle ultime settimane ha debuttato la seconda stagione di. La serie narra le vicende di una giovane non vedente con il fiuto per le indagini. Esperta in decodage, la ragazza è diventata consulente del commissariato di Genova. A vestire i panni diè l’attrice pugliese Maria Chiara Giannetta. Al suo fianco troviamo, nei panni dell’ispettore. Chi è la ...