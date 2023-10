Giorgia Meloni perde le staffe su Giambruno | “Sto bene ma non voglio parlarne”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) Come ogni persona che sta affrontando una burrascosa e dolorosa rottura sentimentale,non ne vorrebbe parlare, ma si ritrova di fatto a non poter parlare d’altro. Così anche in un’occasione come il summit de Il Cairo, in conferenza stampa, il suo divorzio (nonostante assenza ufficiale di matrimonio legale) è sulla bocca di tutti. Lo fa presente AdnKronos che ha riportato la piccata riposta che la Presidente del Consiglio quando è stata interrogata sul suo stato emotivo.Leggi anche:sapeva tutto da un mese: cosa è successo: “Stoma nonpiù” La prima Presidente del Consiglio donna è stata anche la prima ad affrontare una rottura nel corso di un mandato ed è anche la ...