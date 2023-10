Giorgia Meloni e la telefonata con Pier Silvio Berlusconi | “Non ne sapevo nulla | altrimenti ti avrei avvisata”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 ottobre 2023), ieri sarebbe avvenuta unatra la premier eche le avrebbe detto: «Non ne» «Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre», ha detto, a conclusione del summit per la pace al Cairo rispondendo ai cronisti sulla fine della sua storia col giornalista Andrea Giambruno. Dopo i fuorionda di Striscia la Notizia, ieri mattina su X la premier ha annunciato la fine della sua relazione. «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è ...