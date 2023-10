Giorgia Meloni al summit per la pace in Egitto | “Hamas usa terrorismo per impedire dialogo | reazioni non siano motivate da vendetta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Ilha colpito il mondo musulmano più di quanto abbia colpito l’Occidente.usa ilperqualsiasie qualsiasi prospettiva di arrivare anche per il popolo palestinese a una soluzione concreta. Di fronte ad azioni di questo tipo, uno Stato è pienamente legittimato a rivendicare il suo diritto all’esistenza, alla difesa e alla sicurezza dei propri cittadini e dei propri confini, ma la reazione non può e non deve mai essere motivata da sentimenti di”, le parole dialinternazionale per lain. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.