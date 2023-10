Giordano Alborghetti morto sul lavoro | “Le telefonate in pausa con la famiglia | ma all’ultima non ha risposto”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Cisano Bergamasco. Gli occhi sono gonfi di lacrime. “Che cosa vuole che le dica? – bisbiglia allargando le braccia -. Era un bravo papà, legatissimo al figlio”. Anche un vicino di casa ha da poco appreso la tragica notizia:, operaio di 55 anni, èalla Mf Acciai di Pontida, piccola azienda che lavora metalli all’ingresso del paese. L’ennesimo dramma sulsi è consumato venerdì, intorno a mezzogiorno: l’uomo stava operando su un macchinario per la pallettizzazione di nastri in alluminio, quando è stato colpito alla testa dal movimento del braccio del macchinario stesso. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare. Per determinare la dinamica dell’incidente sono arrivati anche i tecnici di Ats, Ispettorato del ...