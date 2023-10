Giambruno-Meloni | telefonata di Pier Silvio Berlusconi | cosa sapeva del servizio di “Striscia”

Leggi su urbanpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) Alla presidente del Consiglio Giorgiaè stato assicurato che l’iniziativa di pubblicare i fuorionda choc di Andreasia stata unicamente di Antonio Ricci, l’incontrollabile autore di “la notizia”. Nella giornata di ieri all’Ansa il papà del tg satirico ha dichiarato: «. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere». La domanda che si pongono i più, infatti, è:qualdeltrasmesso su Canale 5? Dino Giarrusso, europarlamentare eletto con il M5s che da tempo ha lasciato, ma che vanta un passato da Iena a Mediaset ha rilasciato un’intervista a «Il Fatto Quotidiano», in cui ha svelato come funzionano (o perlomeno funzionavano) le cose in azienda. ...