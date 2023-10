Giambruno | la telefonata di Piersilvio Berlusconi a Meloni | «Sono molto dispiaciuto | non ne sapevo nulla»

Leggi su open.online

(Di sabato 21 ottobre 2023)ormai passati giorni dal «favore» che Striscia la notizia sostiene di aver fatto a Giorgiapubblicando i fuorionda del suo ormai ex-partner Andrea, ma la vicenda non smette di rivelare colpi di scena. L’ultimo riguarda Pier Silvio, che secondo Repubblica avrebbe informato la premier dei video già a settembre, in una visita a Villa Grande (l’ex residenza romana di Silvio). Circostanza smentita dal Corriere della Sera, che arriva persino ad affermare che lo stesso Pier Silvio fosse all’oscuro di tutto. «Non ne, altrimenti ti avrei avvisata – avrebbe assicurato al’amministratore delegato di Mediaset, nel corso di una– Non ho potuto farper impedirlo». Avrebbe inoltre ...