Giambruno ‘graziato’ momentaneamente da Striscia la Notizia | “Altri video peggiori” | le intenzioni di Antonio Ricci

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ieri è stata a tutti gli effetti la giornata di Andrea, l’ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni. Dopo essere stato mollato dalla donna, con tanto di annuncio social, il giornalista si è autosospeso per una settimana, in accordo con Mediaset, dal suo programma di Rete 4. Ela, alla luce di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.