GF Vip 2023 | Anita Olivieri ci va giù pesante con Beatrice Luzzi | cosa ha fatto con Giuseppe Garibaldi

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 21 ottobre 2023)e Angelica Baraldi sono state protagoniste di orribili affermazioni nei confronti dial Grande Fratello. Le due concorrenti, in un momento di confidenza, hanno parlato del rapporto tra l’attrice e, conche ha ammesso di averdire adi essere innamorato di Samira Lui per far soffrire. E ciò haindignare il pubblico che segue con passione le dinamiche che avvengono nella casa del GF. Andiamo a vedere nel dettaglioè successo. Grande Fratelloe la brutta frase su ...