Gestione crediti deteriorati | Italia modello in Europa

Leggi su quifinanza

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ad oggi in, iintesi come Non Performing Exposure (NPE) detenuti dalle banche sono scesi dagli oltre 340 miliardi del 2015 a circa 306 miliardi di fine 2022, permettendo una riduzione di oltre 55 miliardi in 8 anni. I numeri sono stati forniti nel corso dell’incontro promosso dall’ Unione nazionale delle imprese a tutela del credito, associazione di Confindustria Sit che rappresenta circa l’80% delle aziende del comparto – sul tema “deiine misure di intervento: stato dell’arte ed evoluzione”.NPL,inTali risultati – si spiega – posizionano il Paese come esempio inper una ...