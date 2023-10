Genoa | Gilardino fa il punto sugli infortunati | 'Ecco quando rientrano Retegui e Messias'

Conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta di ...

Genoa, Gilardino: "Retegui e Messias a parte, rientra Badelj"

Genoa, Gilardino: "Ripartire dalla prestazione col Milan. Gasp mi ha insegnato tanto"

L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta ...Alberto Gilardino ha voglia di ritornare in campo ... Per quanto riguarda la formazione, il tecnico del Genoa spiega di avere ancora qualche dubbio. “Vasquez rispetto all’ultima sosta è tornato prima ...