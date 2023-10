Gaza | morti almeno 17 dipendenti Onu per i rifugiati palestinesi negli attacchi d' Israele

(Di sabato 21 ottobre 2023) Le vittime della guerra disono in larga maggioranza civili, l'emergenza umanitaria sulla Striscia continua a essere drammatica. Tra le numerose vittime, ci sono17dell'agenzia ...

...Lazzarini in un nota in cui ha ricordato che dall'inizio della guerra l'Unrwa ha regolarmente fornito a tutte le parti interessate le coordinate di tutte le sue strutture in tutta la Striscia di

Gaza oltre 4mila morti e 13mila feriti. Scontri in Cisgiordania Euronews Italiano

Ancora raid sulla Striscia: colpiti un centro di comando e "infrastrutture" di Hamas. In Egitto il summit per la pace. Usa e Israele valutano governo ad interim a Gaza. Tel Aviv ai suoi cittadini: "Vi ...LEGGI ANCHE: La guerra tra Israele e Hamas e il fronte della disinformazione Missili lanciati dalla Striscia di Gaza (Ansa). Hamas: più di 4 mila i morti nella Striscia di Gaza Il ministero della ...