Gaza | Meloni incontra Abu Mazen | ' Lavoriamo alla soluzione a due Stati e alla de - escalation'

(Di sabato 21 ottobre 2023) Giorgiaera a Il Cairo per partecipare al summit per la pace a. A margine dell'incontro, la presidente del Consiglio ha partecipato anche a un bilaterale con Abu. Bisogna "lavorare a ...

... Giorgia, si recherà a Tel Aviv dove incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente israeliano Isaac Herzog. 21 ott 15:20 Sirene di allarme per razzi daa Tel Aviv Sono ...

Israele-Gaza, Meloni: “L’azione di Hamas non c’entra nulla con la causa palestinese ma è il… Il Fatto Quotidiano

Meloni: Conflitto a Gaza non diventi conflitto più ampio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sono risuonate da poco a Tel Aviv e nel centro di Israele le sirene di allarme per l'arrivo dei razzi da Gaza. Lo ha constatato l'Ansa sul posto. La ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di una soluzione strutturale per la crisi in corso in Medio Oriente, basata sulla prospettiva di due popoli, due Stati. Nella ...