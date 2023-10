Gaza | Israele nega crisi per acqua e cibo Ospedali rifiutano evacuazione

Leggi su italiasera

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) –non crede che ci sia unaumanitaria nella Striscia die teme che negli, chel’, si infiltrino uomini di Hamas. E’ l’opinione espressa da una figura di vertice delle forze armate israeliane, come riferisce il Times of Israel. Secondo le Idf, circa 700.000 persone – su 1,1 milioni – si sono spostate dal Nord della Striscia verso Sud, come disposto da. La popolazione si appresta a ricevere gli aiuti trasportati oggi dai camion che hanno superato il valico di Rafah, dall’Egitto. “Al momento, posso dirvi che non cèumanitaria a. Non c’è carenza di, c’è abbastanzaper le prossime settimane. Oltre a questo, non ...