Gaza - Israele nega crisi per acqua e cibo. Ospedali rifiutano evacuazione

(Di sabato 21 ottobre 2023) Secondo le forza armate, circa 700.000 persone - su 1,1 milioni - si sono spostate dal Nord della Striscia verso Sudnon crede che ci sia unaumanitaria nella Striscia die teme che negli, chel’, si infiltrino uomini di Hamas. E’ l’opinione espressa da una figura di vertice delle forze armate israeliane, come riferisce il Times of Israel. Secondo le Idf, circa 700.000 persone – su 1,1 milioni – si sono spostate dal Nord della Striscia verso Sud, come disposto da. La popolazione si appresta a ricevere gli aiuti trasportati oggi dai camion che hanno superato il valico di Rafah, dall’Egitto. “Al momento, posso dirvi che non cèumanitaria a. Non c’è carenza di ...

... così come il lancio di ordigni contro il sud di. Ed e' arrivata anche la denuncia dell'Unicef: "Nelle prime due settimane di guerra i bombardamenti suhanno ucciso mille e 600 bambini. ...

L'ambasciatore israeliano in Russia, decisa l'invasione di terra. Israele, è viva la maggior parte dei circa 200 ostaggi ... Agenzia ANSA

Gaza, Abu Mazen al summit per la pace in Egitto: "Palestinesi non lasceranno mai la loro terra" Adnkronos

“Su tutto, noi dobbiamo fare l’impossibile per evitare una escalation di questa crisi, per evitare di perdere il controllo di quello che può accadere perché ...ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via oggi il vertice per la pace del Cairo, convocato dal presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, per discutere della crisi in corso a Gaza scoppiata il 7 ottobre, ...