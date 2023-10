Gaza | dopo attacco ospedale scatta nuovo allarme | cosa succede

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sono “inquietanti” le notizie sull’ordine di evacuazione all’Al-Quds di. L’Oms accende i riflettori sulla vicenda,l’esplosione che nei giorni scorsi ha provocato un numero imprecisato di vittime – oltre 400 per fonti palestinesi – nell’al-Ahli, colpito da un razzo in undai contorni poco chiari. Israele ha respinto le accuse, fornendo dati e video che documenterebbero la responsabilità della Jihad islamica. Ora, l’evacuazione ordinata per l’Al-Quds fare un. “Come l’Organizzazione mondiale della sanità ha più volte sottolineato, è impossibile per questi ospedali sovraffollati evacuare in sicurezza i pazienti. Deve essere consentito loro di continuare a salvare vite. ...

...attentati di matrice estremista islamica di Al - Qaida e Isis - e una ragione per attaccare. ... come è cambiato il terrorismo in Europa e perché Hamas non c'entral'attacco di Hamas a Israele,...

IL DIARIO DELLA GIORNATA - Biden lascia Israele, Razzi da Gaza dopo la partenza del presidente Usa - Notizie ... Agenzia ANSA

Aiuti a Gaza dopo due settimane d'assedio, Meloni vola a Il Cairo e Tel Aviv Today.it

(LaPresse) Proseguono i raid di Israele sulla Striscia di Gaza mentre arrivano gli aiuti umanitari che dovranno essere distribuiti ...ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via oggi il vertice per la pace del Cairo, convocato dal presidente egiziano, Abdel Fattah Al-Sisi, per discutere della crisi in corso a Gaza scoppiata il 7 ottobre, ...