Gaza | dopo attacco ospedale scatta nuovo allarme | cosa succede

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 21 ottobre 2023) La denuncia dell'Oms: "Impossibile spostare in sicurezza i pazienti, proteggere strutture sanitarie e permettere loro di salvare vite" Sono “inquietanti” le notizie sull’ordine di evacuazione all’Al-Quds di. L’Oms accende i riflettori sulla vicenda,l’esplosione che nei giorni scorsi ha provocato un numero imprecisato di vittime – oltre 400 per fonti palestinesi – nell’al-Ahli, colpito da un razzo in undai contorni poco chiari. Israele ha respinto le accuse, fornendo dati e video che documenterebbero la responsabilità della Jihad islamica. Ora, l’evacuazione ordinata per l’Al-Quds fare un. “Come l’Organizzazione mondiale della sanità ha più volte sottolineato, è ...