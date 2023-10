Gaza | arrivano primi aiuti Oms | “Farmaci non bastano”

(Di sabato 21 ottobre 2023) L'allarme dell'Organizzazione mondiale della Sanità Icamion dientrano a, passando dal valico di Rafah.cibo, acqua eper la popolazione della Striscia, che da 2 settimane è colpita dai raid di Israele in una situazione di totale emergenza, senza acqua ed energia elettrica. L’Oms tiene acceso l’allarme: il passaggio deicamion non risolve l’emergenza sanitaria, con ospedali al collasso e pazienti che rischiano di morire per assenza di cure. “Le forniture attualmente destinate ainizieranno a malapena a soddisfare le crescenti esigenze sanitarie, mentre le ostilità continuano a crescere. C’è disperatamente bisogno di un’operazione di aiuto potenziata e protetta”, segnala l’Oms, annunciando stamattina che i ...

ROMA (ITALPRESS) – Il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, è stato riaperto questa mattina. Lo aveva annunciato l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele. Si legge in un com ...