Garcia in conferenza | “Non c’è mai partita perfetta | potevamo fare più goal Bello avere il Presidente vicino alla squadra”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il tecnico del Napoli, Rudi, è intervenuto instampa al termine della sfida della nona giornata con l’Hellas Verona. Dopo la deludente sconfitta contro la Fiorentina prima della pausa, il Napoli ha dimostrato diil carattere giusto tornandovittoria contro il Verona. Nonostante l’assenza di Osimhen, sono stati Politano e Kvaratskhelia i veri protagonisti della serata. La gara si è sbloccata a metà del primo tempo quando Politano ha infilato la rete avversaria con un colpo a dir poco chirurgico su assist di Raspadori. Ma il vero spettacolo è arrivato nei minuti finali dellagraziebrillante performance di Kvaratskhelia. Il giovane georgiano ha segnato due gol, al 43? con un dribbling magistrale in area e al 55? in contropiede, dimostrando la sua ...

Rudi è pronto a commentare in diretta tv e stampa l'importante successo.

Al termine della gara contro il Verona, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia risponderà ai giornalisti nella sala stampa dello stadio Bentegodi. Il tecnico francese ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta contro il Verona: "Non mi è piaciuto il gol preso, non ci siamo parlati, c'è stata mancanza di comunicazione".