Garbagnate | un parchetto per Valentino? Si attende la Prefettura

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 21 ottobre 2023), intitolare un: siil via libera della. Dopo il successo della manifestazione svoltasi domenica 8 ottobre, per ricordare il giovaneColia in occasione del suo sedicesimo compleanno, la città disembra intenzionata a non dimenticare questo ragazzo, la cui vita è stata spezzata lo scorso luglio da ...