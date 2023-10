Furto a spinta a Mergellina | due minorenni arrestati

(Di sabato 21 ottobre 2023)nella Galleria Laziale a Napoli. Sedici e diciassette anni i due ragazzi. Addosso anche una pistola, droga e proiettili. Uno scooter faceva da locomotiva, il piede destro del centauro da perno di aggancio per le due ruote appena rubate. Si tratta della tecnica chiamata “”. Questa è l’espressione che meglio racconta la scena che i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli si sono trovati davanti. È notte inoltrata e due uomini con casco semi-integrale percorrono la galleria Laziale, direzione Fuorigrotta. Sono in sella a due moto rubate. La prima è accesa e funge da motrice per l’altra, spenta e col bloccasterzo appena forzato. I carabinieri conoscono bene questa tipologia ...

Uno scooter come locomotiva, il piede destro del centauro da perno di aggancio per le due ruote appena rubate. È il '' utilizzato per rubare gli scooter. A Napoli, i carabinieri hanno sorpreso, all'interno della Galleria laziale, in direzione del quartiere Fuorigrotta, due persone in sella a moto ...

Furto a spinta di scoter a Napoli: arrestati due minori, addosso una ... Il Crivello

"Furto a spinta", poi l'inseguimento: servono quattro gazzelle per fermare due ragazzini NapoliToday

La capillare attività di indagine condotta dagli investigatori della Questura dorica, anche con l’ausilio delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblica, ha consentito di ...Nella notte a Napoli "furto a spinta" nella Galleria Laziale: arrestati un 16enne e un 17enne, addosso anche una pistola, droga e proiettili ...