Fuorigrotta | furto a spinta nella Galleria Laziale | arrestati 2 minori

Leggi su 2anews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Due giovani, di 16 e 17 anni, sono statidai carabinieri a, dopo un inseguimento cominciato, per ildi uno scooter. Uno scooter come locomotiva, il piede destro del centauro da perno di aggancio per le due ruote appena rubate. E questa la scena che i militari si sono