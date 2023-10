Fuori onda Giambruno | Giorgia Meloni sapeva tutto

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) In un colpo di scena che ha catturato l’attenzione pubblica,ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea, dopo un mese di retroscena turbolenti che ora emergono chiaramente. La storia d’amore tra la Premier e l’ex conduttore di Mediaset sembrava destinata a brillare, ma le ombre si sono allungate quando sono emersi itrasmessi da “Striscia la Notizia”. In quei video,ha rivolto complimenti ambigui a una collega, si è espresso in modo volgare e ha fatto riferimenti a giochi erotici con altre giornaliste per ottenere favori professionali. La relazione era ormai logorata, eha posto fine acon un post sui social....