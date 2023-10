(Di sabato 21 ottobre 2023) "Quando penso che se l'e' portato perfino nel palco reale della Scala con Mattarella", osservava desolato ieri sera il grande critico musicale della tv accorso al Teatro dell'opera di Roma per spellarsi le mani al favoloso recital dei "tre controtenori", al secolo Aryeh Nussbaum Cohen, Raffaele Pe e Carlo Vistoli, registro contemporaneo dei castrati dell'epoca haendeliana, insomma figure molto lontane dagli Andreacon i suoi raccapricciantionda a sfondo sessuale e da una certa estetica Mediaset dell'era berlusconiana fondativa che, come pare evidente a tutti da mesi,escluso, è molto cambiata. Ma se aver portato alla Prima un tizio così inqualificabile, dal drappello dei melomani viene considerato il grado massimo dell'indecenza - sporcare così due istituzioni di cui andiamo fieri come la Presidenza della ...

Il benservito dato ae' una soddisfazione, una clamorosa, esultante ola per tutte quelle ...familiare - a guardar bene la prima perché senza la possibilità di andarsene o di buttara ...

Giambruno si autosospende dalla conduzione di ‘Diario del giorno’. Mediaset valuta i fatti la Repubblica

Fuori Giambruno, ora Meloni capitalizzi sul bonus femminista Il Foglio

Ma soprattutto perché le parole dei fuorionda di Giambruno avevano sollevato un coro di critiche e imbarazzi. Nel mirino c'è soprattutto l'audio mandato in onda da Striscia giovedì sera. Quello in cui ...E c’è chi conferma come Giambruno non perdesse occasione nel fare il piacione con le donne, dentro e fuori dagli studi: “È vero, ama fare battute a doppio senso. Ma è il suo modo di scherzare, per ...