(Di sabato 21 ottobre 2023) Il, 2023. Regia:. Cast: Anaita Wali Zada, Gregg Turkington, Jeremy Allen White. Genere: Commedia, drammatico. Durata: 88 minuti. Dove l’abbiamo visto: Alla Festa del Cinema di Roma 2023. Trama: Donya è una ex interprete afghana che lavorava per l’esercito americano. Adesso vive a, una piccola cittadina degli Stati Uniti, dove affronta la monotonia del quotidiano e il trauma mai assorbito del passato. Il 31 agosto 2021 gli Stati Uniti terminano il ritiro delle loro truppe dal suolo dell’Afghanistan. Vent’anni dopo l’attentato alle Torri Gemelle e quindi dopo vent’anni di una guerra che aveva assunto a tutti gli effetti le sembianze di un’occupazione. A seguito dal rientro in patria dell’esercito USA, i talebani non hanno impiegato molto a ...

I Green Day in concerto alCountry Club di Las Vegas, una venue dalla capienza piuttosto contenuta, solo un migliaio di ... pubblicato nel 1994, "Dookie" ( leggi qui la). Lo scorso ...

Fremont, la recensione del film di Babak Jalali Movieplayer

Fremont, la recensione del film in Concorso alla Festa del Cinema di ... cinematografo.it

20 ott 2023 - La band californiana in concerto a Las Vegas ha suonato la nuova "The American Dream Is Killing Me" ...La recensione di Fremont, film di Babak Jalali in concorso alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma.