Frattesi | «Primo tempo difficile | poi uscita nostra forza»

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)ha parlato nel post partita di Torino-Inter, sfida terminata con il punteggio di 0-3. Le sue dichiarazioni a Sky Sport Queste le parole di: «E statoil, erano messi bene e fisicamente avevano energie a tutto campo. Nel secondoappena hanno mollato un pochino siamo usciti con la. Rendimento in trasferta? C’è la consapevolezza che siamo sempre obbligati a vincere, è una cosa fondamentale. Nell’Inter anche un pareggio è una sconfitta, è un qualcosa che ti da una marcia in più per portare a casa la partita. E stato rimandato ad adesso, prima ho avuto problema al flessore che non mi lasciavano tranquillo. Sono contento di aver superato l’infortunio, carichi e concentrati. Salisburgo? Sapevamo che ...