Fratellanza strategica con Hezbollah ma nulla si muove senza l' ok dell' Iran La maggioranza di Gaza con i terroristi anche perché Abu Mazen è debole

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il giornalista e analista palestinese: "Tra la mia gente c'è stupore, il rifiuto morale esiste ma non viene espresso. Israele deve avere pazienza, ci vorrà tempo per distruggere tutte installazioni belliche nemiche. Occupazione? Chiamatela come volete"