FOTO – Calhanoglu in gol | Cuadrado festeggia e avvisa | «Tra un po’ balliamo insieme!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023)ha segnato il gol dello 0-3 per l’Inter in casa del Torino su calcio di rigore. Dopo la partita Juanhato sui social,ndo riguardo il suo ritorno. RIENTRO VICINO – Juandovrà stare ancora un po’ di tempo fuori per infortunio, ma questa sera dopo il gol segnato dall’amico Hakanin Torino-Inter 0-3, nei commenti sotto un post del centrocampista turco ha scritto: «Panita, tra un po’». Segue anche il messaggio di Marko Arnautovic: «Mio fratello!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...