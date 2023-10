SuperLeclerc ad Austin per il Gp del Texas di. Il monegasco ha conquistato la pole position in 1'34"723 precedendo Norris, Hamilton, ... Cinque millesimi meglio di. Per il ferrarista una ...

Formula1, Leclerc in pole ad Austin Agenzia askanews

Leclerc, super pole ad Austin. Verstappen 6° Sky Sport

La Ferrari di Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, 18/a prova del mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Austin. Il pilota monegasco, che ha ...Anche la Williams ha pensato ad una livrea speciale per il GP di Austin: la scuderia inglese vuole omaggiare non solo la nazionalità di Sargeant e della… Leggi ...