Formazioni ufficiali Ternana-Brescia | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ledi, sfida valida per la decima giornata di. Le Rondinelle sono l’unica squadra ancora imbattuta, ma sono anche reduci da quattro pareggi di fila e vogliono tornare alla vittoria. In ripresa invece la squadra di Lucarelli, che dopo appena 2 punti in 7 gare ne ha ottenuti 4 nelle ultime due. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.