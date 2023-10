Flavio Cobolli in Finale a Olbia | continua la scalata nel ranking ATP | Berrettini a tiro!

(Di sabato 21 ottobre 2023)non si ferma più al Challenger di. Dopo le vittorie contro lo statunitense Emilio Nava, il connazionale Federico Gaio e il francese Constant Lestienne, l’italiano (testa di serie n.7) sconfigge anche lo slovacco Alex Molcan (n.115 al mondo) per 6-4 6-1 in un’ora e 18 minuti di gioco e raggiunge dunque il francese Kyrian Jacquet nell’ultimo atto del torneo sardo. Grazie al successo odierno,sale virtualmente al 94° posto nelATP con 640 punti e si trova dunque ora a soltanto 42 punti di distanza dal connazionale Matteo(attualmente 89° con 682). Se domani il classe 2002 vincerà il titolo, avverrà dunque il sorpasso sull’ex numero 6 al mondo, visto che in tal caso il nativo di Firenze salirebbe a 690 punti (87ma posizione). Il primo set ...

OLBIA.si sbarazza in due set dell'avversario lo slovacco Alex Molcan, testa di serie n° 4 del torneo e vola in finale dell'ATP Challenger di Olbia. L'incontro si è concluso con il punteggio ...

Flavio Cobolli in finale ad Olbia. Top 100 consolidata. L'azzurro dichiara “Voglio la rivincita con Jacquet” LiveTennis.it

Flavio Cobolli è ufficialmente entrato nella top-100 del ranking ATP per la prima volta in carriera. Ieri il 21enne si era portato in 98ma posizione nella graduatoria virtuale grazie alla qualificazio ...Bella prestazione e una bella vittoria in rimonta per la nostra azzurra Jasmine Paolini. La tennista italiana vince in tre set in poco meno di due ore e mezza e batte così l'ucraina Tsurenko, testa di ...