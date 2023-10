Fiumicino | “Uomo armato al centro commerciale Wow” | ma è una fake-news Solo una “rissa”

(Di sabato 21 ottobre 2023)– Paura alWOW, nella zona di Parco Leonardo. Nel pomeriggio si è diffusa la notizia di gente in fuga, per la presenza presunta di undi pistola avvistato all’interno del complesso. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, creando un clima di forte apprensione. Secondo le ultime informazioni, polizia, carabinieri e un’ambulanza hanno raggiunto ilper verificare la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. Alla fine, però, si sarebbe trattatodi un, un nomade, che ha tentato un furto, provocando poi una “” nel tentativo di divincolarsi. L’fuggendo, si è diretto verso la stazione, e lì ha trovato una ventina di ...

...court aQuattro nuovi concept: il ristorante nippo - brasiliano Temakinho, il casual dining restaurant Sophia Loren, la caffetteria... Silvio Berlusconi, mons. Delpini: "E' stato undi ...

Falso allarme al centro commerciale Parco Leonardo: segnalato un uomo armato, clienti barricati nei negozi Corriere Roma

Straniero urla: «Sono armato». Scatta l'allarme sicurezza, paura al centro commerciale di Fiumicino ilmessaggero.it

Panico al centro commerciale di Fiumicino. Un uomo, presumibilmente pakistano, ha avuto una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio, forse per una sospetta rapina, e avrebbe ...Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato nel centro commerciale Parco Leonardo, in via Portuense, vicino a Fiumicino. Un falso allarme attentato ha fatto fuggire i clienti, alcuni dei quali si ...