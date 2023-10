Fiumicino | un incontro per la messa in sicurezza dell’incrocio di via di Tragliatella e via Casal Sant’Angelo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 ottobre 2023)– Si è svolto ieri, 20 0ttonbre 2023, unpresso l’incrocio di via die viaper discutere la suain. Tale incrocio ricade proprio sui confini delle città di Roma, Anguillara Sabazia e; è interessata soprattutto Città Metropolitana perché viaè di sua competenza. Hanno partecipato alla riunione: il Municipio XIV di Roma con il consigliere Bufalini e i membri di commissione periferie e lavori pubblici, che hanno svolto in contemporanea la commissione con all’ordine del giorno: aggiornamenti richiesta interventoinincrocio via...