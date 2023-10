Fi | segreteria approva regolamento congressi | assise nazionale a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023), 21 ott. (Adnkronos) - Ladi Forza Italia, riunitasi oggi a, hato, i regolamenti per lo svolgimento deidelle grandi città e per lo svolgimento deiprovinciali. Una novità sarà la partecipazione diretta degli iscritti, nel rispetto -spiega una nota del partito- della trasparenza e della sana competitività. Nello specifico, i criteri per l'attribuzione del numero dei delegati al Congressosaranno legati ai voti ottenuti alla Camera, nel proporzionale, nelle ultime politiche e al numero dei tesserati. Il Congressosi svolgerà aal Palazzo deie il tesseramento si concluderà a fine mese. La stagione dei ...