Ferrara | esplode abitazione ad Argenta | due possibili dispersi - Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Un intervento dei vigili del fuoco è in corso dalle 21:45 per l'esplosione per probabile fuga di gas di un'di due piani ad, un comune nella provincia di. Le squadre Usar, riferiscono i Vigili del Fuoco, sono impegnate nella ricerca di due