Fedez | “Mi sto riprendendo piano piano”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 21 ottobre 2023) Non è stato un periodo semplice quello vissuto recentemente da, costretto a un ricovero in ospedale d’urgenza durato otto giorni al Fatebenefratelli di Milano a causa di un’emorragia interna legata a due ulcere, che lo ha costretto a subire due interventi chirurgici. Il cantante già al momento delle dimissioni non aveva esitato a ringraziare i medici che si sono presi cura di lui, ma anche le persone che donano il sangue, consapevole che le trasfusioni gli abbiano salvato la vita. Nella giornata di oggi, sabato 21 ottobre 2023, il rapper ha presenziato all’inaugurazione del centro Tog Carlo De Benedetti situata nel capoluogo lombardo e dedicata alla disabilità infantile, a conferma del suo impegno costante nei confronti delle persone meno fortunate, aspetto a cui tiene particolarmente anche la donna con cui è sposato, Chiara Ferragni. ...