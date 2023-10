Fedez | le sue condizioni dopo il lungo ricovero in ospedale | ecco come sta

"Mi sto riprendendo piano piano": lo ha detto il cantanterispondendo a una domanda dei giornalisti sullecondizioni di salute a margine dell'inaugurazione del centro 'Tog' Carlo de Benedetti per la disabilità infantile in via Livigno a Milano. "...

Fedez, l'annuncio sulle sue condizioni di salute: "Sono dimagrito 10 chili" La7

Fedez, che ha imparato a sue spese il giusto modo di stare sui social Vanity Fair Italia

“Mi occuperà sempre di più di tematiche importanti come la salute mentale” ha detto il cantante che ha partecipato al taglio del nastro del centro Tog che si occupa della riabilitazione di bambini e b ...Fedez è tornato a sorridere dopo la grande paura di qualche settimana fa. Il cantante e marito di Chiara Ferragni è stato ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano per una emorragia causata ...