Fatti non gastronomicamente vostri

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 ottobre 2023) In fondo, l’abbiamo sempre fatto: alzi la mano chi, andando a fare la spesa, non ha mai buttato distrattamente l’occhio nel carrello altrui, per capire se quello che abbiamo davanti è un genitore con bambini famelici, un single attento alla linea che ha bisogno di sopravvivere o un signore attempato che porta dei biscotti alla moglie. È uno degli aspetti voyeuristici del cibo, e osservare fingendo indifferenza che cosa mette sul nastro chi ci precede in cassa è un peccato veniale: un modo innocente di non farsi ipropri. C’è la versione uditiva: quando controlliamo al ristorante che cosa ordinano i nostri vicini, convinti di poter capire meglio che cosa servono in quel locale. Prendo anch’io quello, indicando al cameriere un piatto che troviamo particolarmente appetitoso, soprattutto perché è davanti a un altro commensale che ha rischiato la delusione per noi. ...