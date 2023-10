Farsi un regalo è un piacere innocente Sempre più indispensabile in tempi difficili  Ecco i consigli per fare shopping seguendo le tendenze dell' autunno

Leggi su iodonna

(Di sabato 21 ottobre 2023) Anche se siete arrivate a metà ottobre un po’ stropicciate, ancora in sandali e t-shirt, noi giornali, implacabili, abbiamo ragionato secondo il nostro piano strategico per la nuova stagione: dossier sfilate a inizio agosto, a ruota l’anteprima accessori, a fine vacanze l’immancabile “Rientro in ufficio” con i completi da lavoro e poi a settembre il prêt-àporter degli stilisti, a ottobre borse e scarpe. L’2023 è tutto Shoppable! X ...