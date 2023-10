Fabio Galante | «Torino Inter | Inzaghi sa che non sarà facile vincere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023), doppio ex della sfida tra, ha parlato proprio della gara odierna a La Gazzetta dello Sportha giocato sia nel Toro che nell’. A La Gazzetta dello Sport presenta la sfida di oggi, che potrebbe portare in testa i nerazzurri per una notte in caso di vittoria.– «La sosta è una variabile, ma in casa del Toro non è maia prescindere. E l’lo sa bene». L’ATTACCO DI– «La rosa è profonda ovunque, attacco compreso: Arnautovic è stato solo sfortunato e, quando tornerà, dimostrerà di meritarsi questa occasione. Anche Sanchez sa sempre il fatto suo, considerando che Thuram e Lautaro sono intoccabili». I DIFENSORI ...