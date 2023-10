Fabio Di Giannantonio | il futuro è ancora in MotoGP?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Due ottavi posti in Giappone, un sesto posto nella Sprint Race dell’Indonesia e quarta posizione nella gara successiva sul tracciato di Mandalika partendo, inoltre, dal sedicesimo slot della griglia di partenza per chiudere, poi, in bellezza questo momento con il primo podio della carriera nella top class (terzo posto) nella gara odierna del Gran Premio di Australia. Niente male, davvero, per chi attualmente è virtualmente senza squadra e fuori dalla prossima annata diDiha sfoderato le unghie portando al limite la sua Gresini Racing che lo ha appiedato per celebrare l’arrivo dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez. Una situazione difficile da digerire che ha tirato fuori il meglio dal centauro romano che, adesso, potrebbe puntare con forza alla permanenza nella classe regina cercando di convincere ...