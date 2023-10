F1 | Verstappen si prende la rivincita su Leclerc nella Sprint Shootout ad Austin | distacco minimo

(Di sabato 21 ottobre 2023) Maxottiene la polenel Gran Premio degli Stati Uniti al COTA di. L’olandese, dopo la beffa del giro cancellato per track limits di ieri, questa volta è riuscito a battere un grande Charlesche giunge secondo a soli 55 millesimi. Si conferma estremamente competitivo su questa pista Lewis Hamilton, terzo. Una conferma sono anche le due McLaren, in particolare è evidente la crescita di Oscar Piastri dopo un Q3 ieri sottotono: l’australiano è quinto dietro al compagno di squadra Lando Norris. Sesto Carlos Sainz, che ha pagato qualche imprecisione di troppo nel giro decisivo. La delusione è rappresentata dalle due Aston Martin di Stroll e Alonso, entrambe estromesse in Q2, mentre Ricciardo è andato a una manciata di millesimi dal Q3 al ritorno dall’infortunio. LA ...

