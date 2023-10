F1 | Usa | pole Verstappen in gara Sprint | 2 a Ferrari di Leclerc

Per soli 55 millesimi sarà la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen a partire in... GpShootout Q1: due millesimi tra Verstappen e Leclerc . GpShootout Q2: Verstappen ancora ...

Gp Usa: la Ferrari di Leclerc in pole position - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

LIVE GP Usa, Verstappen in pole nella Sprint! Battuto Leclerc. Poi Hamilton La Gazzetta dello Sport

In terza fila l'altra Ferrari di Carlos Sainz AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Max Verstappen conquista la pole position per la gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, grazie al miglior tempo ...Partirà in pole position nella gara Sprint di stasera Max Verstappen, che si è preso la prima posizione con un grande giro nella qualifica.